Un ministru sarb, persona non grata in Kosovo

Misiunea Natiunilor Unite in Kosovo a respins, duminica, solicitarea ministrului sarb pentru Kosovo din Cabinetul de la Belgrad, Slobodan Samaradzici, care dorea sa viziteze, luni, provincia Kosovo, a anuntat un purtator de cuvant, citat de Reuters.

Purtatorul de cuvant a motivat ca exista "ingrijorari legate de securitatea publica", argumentand astfel interdictia care il vizeaza pe ministrul sarb.

Samardzici declarase sambata ca Statele Unite sunt vinovate pentru atacurile de saptamana aceasta asupra ambasadelor straine de la Belgrad, pentru ca au incurajat independenta Kosovo.

Pe de alta parte, Natiunile Unite i-au convins pe sarbi, duminica, sa mute doua puncte de control pe care le instalasera la Zupce, la 20 de kilometri de la granita cu Kosovo.

Timp de 24 de ore, o cabina portabila de culoare albastra, echipata cu un reflector, a stat de o parte a drumului care duce, spre nord, catre granita dintre Kosovo si Serbia, iar politisti kosovari sarbi au verificat vehiculele care treceau.

In Zupce, masini sarbe fara placute de inmatriculare rulau cu viteza mica, la fiecare 20 de minute, pana la punctul de verificare, dupa care se intoarceau spre Serbia trecand pe sub steagurile sarbe atarnate de copaci. Masinile sarbe erau lasate sa treaca, albanezilor li se verificau actele.

Seful regional al politiei ONU a negociat cu autoritatile locale sarbe, iar in cele din urma cabina a fost mutata cu ajutorul fortelor daneze de mentinere a pacii, sub privirile unei multimi agitate de sarbi.

O alta cabina albastra fusese plasata in partea estica a fasiei dominate de sarbi in nordul Kosovo, dar ulterior a fost indepartata.

La o saptamana de la proclamarea independentei Kosovo, in nordul dominat de sarbi al provinciei exista sentimentul ca se va produce o secesiune. In caz ca acest eveniment s-ar produce, granita dintre cele doua parti ar fi pornit din locul unde cabina fusese plasata la Zupce. "Este linia lor rosie imaginara", a comentat un oficial occidental, aflat la fata locului.

Serbia nu a spus in mod explicit ca doreste impartirea Kosovo, dar, respingand secesiunea provinciei, a promis ca isi va consolida prezenta in zonele sarbe, mai ales in nord, unde traiesc aproape jumatate dintre cei 120.000 de sarbi care se mai afla in provincie.

"Fiecare parte din Kosovo este sub controlul deplin al NATO, al politiei din Kosovo si al Natiunilor Unite", a declarat duminica premierul kosovar Hashim Thaci.

"Urmarim indeaproape evenimentele si suntem gata sa facem fata tuturor provocarilor", a adaugat el.

Uniunea Europeana va prelua controlul asupra Kosovo de la Natiunile Unite, care a administrat teritoriul din 1999, dupa interventia NATO destinata sa puna capat epurarii etnice a albanezilor.

Sarbii au respins misiunea UE, spunand ca echivaleaza cu o forta de "ocupatie". Structura de comanda a serviciului de politie din Kosovo este in prezent impartita intre sarbi si albanezi, sarbii coordonandu-si activitatile prin intermediul politiei ONU si al municipalitatilor locale, fara ca deciziile sa treaca pe la Pristina. Putinele legaturi care se mai pastrasera intre nordul Kosovo si Pristina au fost rupte.

Marti, multimea a incendiat doua posturi de granita din nord, determinand NATO sa intervina. In prezent, cele doua puncte de frontiera sunt pazite de soldati americani, francezi si danezi. Ofiterii vamali si politia kosovara nu s-au intors inca pentru a prelua controlul.

