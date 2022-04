Un nord-coreean a fost executat pentru ca a dezvaluit pretul orezului

Un muncitor din Coreea de Nord a ajuns in fata plutonului de executie pentru ca si-a folosit telefonul mobil cumparat ilegal din China pentru a-i transmite informatii despre conditiile de viata din tara sa unui sud-coreean.

Printre informatiile pe care le-a dat muncitorul nord-coreean se afla pretul orezului, potrivit The Guardian.

Executia ar fi avut loc in luna ianuarie, potrivit unui post de radio care emite in Coreea de Nord. Totusi, ministerul Unificarii din Coreea de Sud, responsabil de relatia cu vecinii din nord si cu serviciile de informatii, nu a confirmat stirea.

Folosirea telefoanelor mobile este restrictionata in Coreea de Nord, in ciuda introducerii unei tehnologii moderne pentru retelele de telefonie mobila, in parteneriat cu o companie egipteana.

Nord-coreenii care reusesc sa dea telefoane in strainatate folosesc de obicei o retea din China. Se crede ca peste 10.000 de persoane care traiesc in apropierea granitei folosesc retelele mobile chinezesti.

