Un nou caz de gripa aviara, confirmat in Egipt

Un copil in varsta de un an si sase luni este al 81-lea egiptean infestat cu virusul inalt patogen H5N1 al gripei aviare, au confirmat, miercuri, oficialii Ministerului Sanatatii de la Cairo.

Baiatul, din provincia Kafr El-Sheikh, situata in nordul Egiptului, s-a imbolnavit de gripa aviara dupa ce a intrat in contact cu pasarile din curte, care cel mai probabil erau bolnave, informeaza Ria Novosti.

Egiptul este una dintre tarile cele mai afectate de gripa aviara. De la aparitia sa in tara, in februarie 2006, virusul a provocat moartea a 27 de persoane. Majoritatea victimelor sunt femei si copii, adica persoanele cel mai des in contact cu pasari. (A.T.)

