NATO isi instaleaza un centru de instruire si experimente in domeniul spatial in Franta

Anuntul facut de Emmanuel Macron

Ministrul armatelor, Florence Parly, " a salutat aceasta decizie care ilustreaza recunoasterea expertizei franceze in materie spatiala si care consacra vocatia spatiala a (orasului) Toulouse", potrivit unui comunicat de presa.Centrul de excelenta al NATO pentru spatiu "va fi situat in centrul celui mai mare ecosistem spatial din Europa" si "va beneficia de o expertiza unica, atat privata, cat si publica, militara si civila, industriala si academica", subliniaza ministerul.Cu un an in urma, presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat crearea Comandamentului Militar Spatial (CDE), cu un efectiv de aproximativ 400 de persoane pana in 2025, intr-o cladire din cadrul CNES din Toulouse.CDE urmeaza sa gazduiasca din vara anului 2021 Centrul de excelenta al NATO pentru spatiu ce va avea in componenta sa "42 de persoane, dintre care 17 straini".Centrele de excelenta ale NATO sunt "organisme militare internationale care servesc la instruirea responsabililor si specialistilor din tarile membre sau din tarile partenere" si "acorda Aliantei o expertiza si experienta recunoscute", potrivit CNES."Acestea contribuie la elaborarea doctrinelor, evaluarea invatamintelor trase in urma unor operatiuni, imbunatatirea interoperabilitatii, capacitatilor si validarea conceptelor prin experimentare", mai subliniaza CNES."In 2019, aliatii au adoptat o politica spatiala a NATO si au recunoscut spatiul ca zona de operatiuni", mentioneaza la randul sau comunicatul Ministerului francez al Armatelor.Franta a adoptat Legea de programare militara franceza (PME) pe 2019-2025, care prevede un buget de 3,6 miliarde de euro pentru domeniul spatial.