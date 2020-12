Un nou scandal zguduie Casa Alba. Judecator districtual: Bani in schimbul unei gratieri prezidentiale

Judecatorul districtual Beryl Howell a publicat o ordonanta - de 18 pagini, in mare parte cenzurata -, in care este prezentata o ancheta cu privire la "mita in schimbul gratierii".Putine detalii ale acestei "stratageme" sunt facute publice, iar niciun nume al vreunui suspect sau al vreunei persoane implicate nu este dezvaluit.Potrivit documentului, procurorii de la Washington au obtinut probe cu privire la un sistem de coruptie in cadrul caruia o persoana "oferea o importanta donatie politica in schimbul unei gratieri prezidentiale sau unei suspendari" a pedepsei.In ordonanta se arata, de asemenea, ca anchetatorii sunt interesati de un "mecanism secret de lobby" - in care doua persoane neidentificate nu au respectat dispozitiile legale cu privire la o interventie pe langa oficiali de rang inalt de la Casa Alba Niciun reprezentant al Guvernului nu este si nu a fost vizat aceasta ancheta, a anuntat un reprezentant al Departamentului Justitiei.Judecatorul Beryl Howell a aprobat in august o cerere prin care Departamentul Justitiei solicita sa consulte anumite comunicari intre un avocat si clienti - neidentificati.Magistratul a decis ca in aceasta speta nu se aplica secretul profesional.Procurorii au anuntat ca preconizeaza sa interogheze cele trei persoane si sa-si incheie ancheta.Constitutia americana ii lasa presedintelui o mare marja de manevra in gratierea unor persoane condamnate cu privire la infractiuni federale. Donald Trump si-a gratiat saptamana trecuta fostul consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn, care a recunoscut - in doua randuri - ca a mintit politia federala ( FBI ) in ancheta rusa cu privire la alegerile prezidentiale din 2016.Potrivit ordonantei publicate de catre judecatorul Beryl Howell, Departamentul Justitiei i-a comunicat recent unui judecator ca vrea sa pastreze secretul acestei anchete, deoarece aceasta dezvaluie "persoane si fapte" care nu au fost inculpate.CITESTE SI: