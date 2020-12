Politia finlandeza ancheteaza piratarea mai multor conturi de e-mail ale unor parlamentari

Atacul a avut loc in ultimele luni si a fost descoperit de sistemele de supraveghere tehnica ale parlamentului. Biroul national de investigatii a lansat o ancheta asupra incidentului, cu sprijin din partea parlamentului. Nu se stie cine este responsabil pentru piratarea acestor conturi, noteaza dpa.Presedinta parlamentului, Anu Vehvilainen, a declarat ca atacul reprezinta "o amenintare serioasa impotriva democratiei noastre si a societatii finlandeze"."Pentru a ne intari securitatea cibernetica, avem nevoie de propriile noastre masuri nationale, precum si de o cooperare activa atat in interiorul UE, cat si la nivel international", a adaugat ea.Parlamentul finlandez nu a oferit informatii suplimentare din cauza faptului ca ancheta este in desfasurare."Nu este ceva accidental", a spus detectivul superintendent Tero Muurman din cadrul Biroului national de investigatii, adaugand ca intrucat investigatia este in desfasurare nu este posibil sa se stie cati oameni au fost afectati. Cazul a fost unul "exceptional", a adaugat el.Biroul national de investigatii coopereaza si cu alte autoritati din Finlanda, inclusiv politia, si parteneri internationali.Parlamentul Norvegiei a anuntat si el un atac informatic similar mai devreme in acest an, pe care politia norvegiana l-a pus pe seama unor hackeri cu legaturi cu serviciul de informatii militare rus.