Un oficial bulgar, demis pentru ca a petrecut in zi de doliu national

Rumen Andreev, adjunctul Ministrului de Interne bulgar, va fi demis, dupa ce a participat la o zi de nastere in loc sa fie prezent la ceremoniile care aveau loc intr-o zi de doliu national.

Premierul bulgar, Serghei Stanisev, a declarat ca va accepta propunerea ministrului de Interne Mihail Mikov, de a-l demite pe Andreev. "Este inacceptabil din punct de vedere moral", a spus Stanisev, potrivit Novinite.

Vineri seara, Mikov l-a informat pe Stanisev ca unii dintre angajatii ministerului au participat la o petrecere organizata intr-un restaurant cunoscut din Sofia, in conditiile in care vineri in Bulgaria a fost o zi de doliu in memoria persoanelor care si-au pierdut viata intr-un accident de masina in sud-estul tarii.

Andreev va fi demis, iar ceilalti angajati care au participat la petrecere vor fi sanctionati.

(L.S.)

