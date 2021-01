ONG-ul Amnesty International indeamna Israelul sa furnizeze vaccinuri anti-COVID palestinienilor din Cisiordania si Fasia Gaza

Autoritatea Palestiniana (AP) din Cisiordania - un teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967, in care traiesc 2,8 milioane de palestinieni - nu a cerut in mod public asistenta Israelului in furnizarea unor vaccinuri impotriva covid-19, conform AFP.Este putin probabil ca islamistii din Hamas, formatiunea aflata la putere in Fasia Gaza - cu doua milioane de locuitori - sa intre in legatura cu statul evreu in acest dosar, in contextul in care cele doua parti au purtat trei razboaie din 2008 incoace.Insa Amnesty International indeamna Israelul "sa inceteze sa-si ignore obligatiile de putere de ocupatie si sa actioneze imediat pentru a se asigura ca vaccinuri anticoronavirus le sunt furnizate in mod echitabil palestinienilor care traiesc sub ocupatia sa in Cisiordania si in Fasia Gaza", vizata de o blocada israeliana de peste un deceniu.Ministerul palestinian al Sanatatii anunta luni ca asteapta o prima livrare de vaccinuri destinate Cisiordaniei si Fasiei Gaza - in februarie -, prin intermediul dispozitivului de acces Covax, infiintat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cu scopul de a ajuta cele mai sarace tari.Autoritatea Palestiniana a anuntat ca se afla in contact cu alti furnizori de vaccinuri, insa Ministerul Sanatatii a precizat ca Cisiordania nu dispune de infrastructura necesara pentru a stoca doze de vaccin Pfizer-BioNTech, care se pastreaza la o temperatura foarte scazuta.Israelul a inceput la 19 decembrie o campanie de vaccinare a populatiei intr-un ritm accelerat - dar si a colonistilor din Cisiordania -, incepand cu personalul medical si batrani.Peste un milion de persoane - dintr-o populatie totala de aproape noua milioane - au fost vaccinate cu prima doza pana in prezent.Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu a anuntat sambata ca spera ca 2,25 de milioane de israelieni sa fie vaccinati - in contextul in care sunt necesare doua doze - in decurs de o luna, reprezentand un sfert din populatie.Israelul a inregistrat peste 451.000 de contaminari cu noul coronavirus si peste 3.400 de morti din cauza covid-19.In Cisiordania, 100.000 de cazuri si 1.100 de morti au fost inregistrate, iar in Fasia Gaza peste 43.000 de contaminari si 404 decese.Citeste si: