Un petrolier iranian vizat de un atac in apropierea coastelor Siriei, trei morti

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra si care dispune de o vasta retea de surse in Siria , nu a fost in masura sa precizeze imediat originea atacului care nu a fost revendicat."In momentul atacului, petrolierul iranian care venea din Iran era stationat nu departe de portul (sirian) Banias", a declarat pentru AFP directorul OSDH, Rami Abdel Rahmane. "Cel putin trei sirieni au fost ucisi, dintre care doi membri ai echipajului".Directorul OSDO a spus ca nu stie "daca a fost un atac israelian", in contextul in care ce Israelul a vizat in mod repetat pozitiile Iranului in Siria, tara vecina cu statul evreu si aflat in razboi din 2011.Republica Islamica Iran, care ajuta militar regimul Bashar al-Assad in Siria, este un dusman al Israelului. Tensiunile sunt foarte puternice intre cele doua tari si in urma cu circa zece zile Iranul a acuzat Israelul de "sabotaj" la uzina sa de imbogatire a uraniului din Natanz.La Damasc, Ministerul Petrolului, citat de agentia oficiala de presa Sana, a afirmat ca "un incendiu a izbucnit intr-unul dintre rezervoarele" unui petrolier neidentificat "dupa ce a fost probabil tinta unui atac cu drone", in largul portului Banias (vest). Incendiul este "sub control", potrivit ministerului.Este primul atac de acest fel de la inceputul razboiului din Siria, potrivit OSDO.Invecinat cu Siria, Israelul a efectuat din 2011 sute de lovituri, inclusiv folosind drone, impotriva pozitiilor puterii siriene si aliatilor sai, a trupelor iraniene si luptatorilor Hezbollahului libanez, un alt dusman declarat al statului evreu.Israelul spune ca incearca sa impiedice Iranul sa se implanteze in Siria. Armata israeliana a recunoscut public rareori loviturile sale din Siria.