Un pui de girafa a fost botezat Margaret in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19

Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a fost imunizata marti cu vaccinul dezvoltat impotriva noului coronavirus de compania germana BioNTech si de gigantul farmaceutic american Pfizer, eveniment care s-a produs aproape simultan cu nasterea puiului de girafa."Venirea pe lume a girafei noastre dragi in aceeasi zi si, de fapt, la aceeasi ora cu mult asteptatul moment al primei vaccinari impotriva COVID-19 reprezinta un adevarat moment de speranta, unul pe care suntem atat de dornici sa-l sarbatorim si sa ni-l amintim", a spus Mark Holden, coordonatorul echipei de ingrijitori de la Whipsnade Zoo.Potrivit acestei gradini zoologice din nordul Londrei, puiul de girafa Margaret apartine unei subspecii de girafe amenintate cu disparitia, din care au ramas mai putin de 9.000 de exemplare la nivel global."Speram din suflet ca Margaret Keenan va putea veni sa-si vada tiza cat de curand, ca sa putem sa le facem cunostinta fata in fata", a adaugat Mark Holden.Citeste si: