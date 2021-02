Un rar diamant brut de 242 de carate, oferit spre vanzare la o licitatie din Dubai. De unde va porni pretul

Diamantul clar are dimensiunea unui ou mic. Alrosa, cel mai mare producator de diamante brute din lume, concureaza cu compania anglo-americana De Beers."Diamante brute, ce pot permite taierea unui diamant slefuit mai mare de 100 de carate, sunt extrem de rare in natura. Chiar si mai rar sunt oferite astfel de pietre pretioase la licitatie", a declarat Evgeny Agureev, director de vanzari in cadrul Alrosa, citat intr-un comunicat.Alrosa a oferit ultima data un diamant brut de o asemenea dimensiune la o licitatie deschisa origanizata in urma cu cinci ani.Legea rusa prevede ca producatorul minier trebuie mai intai sa ofere diamantele sale brute mai mari de 50 de carate depozitului de metale si pietre pretioase Gokhran.Diamantul a fost retinut pana in prezent pentru a marca licitatia internationala Alrosa cu numarul 100.Licitatia va incepe de la pretul de 2 milioane de dolari.