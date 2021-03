Pentagonul acuza un realizator de emisiune al Fox News ca a jignit armata SUA. Acesta a afirmat ca femeile slabesc fortele militare

Comentatorul conservator a prezentat marti seara o fotografie a Air Force cu un locotenent care lucra la o uniforma pentru maternitate, afirmand ca in fata pericolului tot mai mare venit din partea Chinei Pentagonul poate pierde razboaie angajand mai multe femei."In timp ce armata chineza devine mai masculina...armata noastra trebuie sa devina, asa cum afirma Joe Biden , mai feminina. Asta este o bataie de joc pentru armata Statelor Unite", a afirmat Carlson.Pentagonul a reactionat joi, afirmand ca se mandreste cu diversitatea armatei si a afirmat ca trebuie sa faca o treaba mai buna cu promovarea femeilor in functii de conducere.Ceea ce nu vom face sub nicio forma este sa primim sfaturi legate de personal de la un realizator de emisiune sau de la armata chineza", a declarat purtatorul de cuvand al Pentagonului, John Kirb.Acesta a spus ca spera ca Tucker Carlson "isi va da seama de greseala facuta si isi va exprima regretul in legatura cu maniera in care a jignit intreaga armata americana si modul in care aparam si servim aceasta tara".Fox News, care face transmisiuni regulate pentru militarii desfasurati in jurul lumii, prin intermediul canalului propriu de televiziune al armatei, nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.In timp ce diversitatea de gen a fortelor armate a fost un obiectiv declarat al administratiilor republicane si democrate, femeile reprezinta doar 16,5% dintre militarii activi, potrivit unui raport recent al guvernului. Ponderea este mult mai mica in cazul oficialilor de rang inalt. Biden a anuntat luni numirea a doua femei la conducerea unor comandamente militare , urmand ca acestea sa devina a doua si, respectiv, a treia femeie care vor detine functii militare la acest nivel inalt in Statele Unite, informeaza AFP.General in cadrul fortelor aeriene, Jacqueline Van Ovost, singura femeie cu rang de general cu patru stele, cel mai inalt din armata americana, a fost nominalizata la conducerea transportului logistic (Transcom).