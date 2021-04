Patru politisti italieni au fost batuti crunt de un roman. Un om al legii a avut rani grave VIDEO

O echipa de politisti italieni a fost trimisa sa intervina in gara Minturno dupa ce un cetatean italian anuntase ca un grup de trei infractori romani au comis o inselaciune intr-un tren oprit in statie.La vederea politistilor, doi dintre cei trei romani s-au facut nevazuti, insa cel de-al treilea a ramas pe loc si i-a atacat cu brutalitate pe oamenii legii care venisera sa-l legitimeze, scrie Adevarul.ro De unul singur, romanul in varsta de 21 de ani i-a batut pe cei patru, iar unul dintre politisti a avut nevoie de cinci copci."Exista un status quo pentru cei care poarta uniforme si care au obligatia de a pune in aplicare legea. Dar cum sa raspunzi celor care folosesc violenta impotriva ta, reprezentant al fortelor de ordine? Cu siguranta cu forta, cu forta care ne-a fost recunoscuta, dar pe care nu ni se permite sa o folosim, cu justificarea apararii legitime. Trebuie sa multumim politicii si institutiilor pentru ca patru politisti au ajuns la spital", a spus un sindicalist di politie.