Un roman condamnat in Spania pentru exploatarea sexuala a unor minore a fost ucis de un detinut inchis pentru crima

Cei doi erau in penitenciarul Brians 2, din Sant Esteve Sesrovires, langa Barcelona Romanul a fost injunghiat de 29 de ori de catre barbatul de 37 de ani inchis pentru crima si jaf si murind la locul incidentului. Camerele de supraveghere au surprins scenele sangeroase, potrivit El pais Evenimentul s-a produs marti, in jurul orei 19:20. Se pare ca romanul a fost injunghiat in gat si in piept, agresorul intentionand in mod clar sa-l ucida, conform Digi 24 Politia suspecteaza ca a fost o crima premeditata, in scop de razbunare si pedepsire"exemplara" a barbatului care a exploatat sexual minori.Romanul de 32 de ani era un proxenet care ispasea o pedeapsa pentru exploatarea sexuala a minorilor si a persoanelor cu dizabilitati, precum si pentru violenta. In 2012, Tribunalul din Barcelona l-a condamnat la 15 ani de inchisoare pentru ca a obligat o minora sa se prostitueze intr-un apartament Barcelona. Minora era tot romanca si a fost supusa la chinuri inimaginabile.