Un roman din Spania a abuzat-o timp de doi ani pe fiica partenerei sale de viata. Marturia groazei: "Am facut si sex oral cu ea, am folosit si jucarii erotice"

Copila a suferit traume psihice

Faptele s-au petrecut intre 2018 si 2019, iar barbatul, un cetatean roman rezident in Vila-Real, a recunoscut ca a abuzat-o pe copila. Ajuns in fata Tribunalului Provincial Castellon, el nu a avut nimic de ascuns.Potrivit portalului El Periodico Mediterraneo , la ultima audiere romanul a povestit cu lux de amanunte ca folosea si jucarii erotice pentru a-si satisface fanteziile cu fata care avea pe atunci 12 ani. Pentru poftele sale a platit 1.100 de euro, numai pe jucarii erotice, iar in acelasi timp ii cumpara si fetei diverse alte jucarii, pentru a o imbuna."Am atins-o, am facut si sex oral cu ea si am folosit si jucarii", ar fi spus el, fara sa manifeste vreun regret. Apoi, dupa ce a oferit aceste detalii, s-a consultat cu avocatul sau si a refuzat sa raspunda si altor intrebari.In paralel, anchetatorii au discutat si cu fata, care in prezent are 14 ani. Asa s-a aflat ca romanul o ameninta pe adolescenta ca o va omori daca va vorbi cu cineva despre cele intamplate. Totodata, el nu s-a limitat la un singur viol, ci a abuzat de copila in mai multe randuri, atunci cand mama ei era plecata de acasa. Desi terorizata, fata a decis intr-un final sa-i spuna mamei despre calvarul prin care trece, iar femeia s-a adresat justitiei.Conform rechizitoriului, cele intamplate au avut un efect psihologic asupra fetei. Ea a suferit o adevarata trauma si se confrunta acum cu o stima de sine scazuta si cu un sentiment de rusine, iar in tot acest timp s-a izolat de prietenii si de colegii din copilarie. Aceste sentimente ii impiedica dezvoltarea afectiva si o afecteaza mult pe plan psihologic, mai noteaza sursa citata.Luni, 14 decembrie, mama fetei a depus si ea marturie. Femeia sustine ca avea incredere deplina in iubitul ei roman si ca nu si-ar fi putut imagina ca acesta ar fi capabil sa-i abuzeze copila. Ea mai afirmat ca fetita l-a numit mult timp "tata" si ca se atasaseze de el, pana cand au inceput abuzurile sexuale. Din acel moment, fata a devenit din ce in ce mai izolata, temandu-se de ceea ce s-ar putea intampla daca va spune cuiva prin ce cosmar trece.Dosarul se afla pe rol la Tribunalul Provincial Castellon, iar procurorul a solicitat 15 ani de inchisoare pentru cetateanul roman aflat in boxa acuzatilor. O noua audiere in acest caz este programata chiar joi, 17 decembrie.