Un rus, arestat dupa ce a incercat sa preia controlul unui terminal petrolier

Politistii rusi au arestat, vineri, un barbat suspectat ca a incercat sa preia controlul asupra unui important terminal petrolier din Marea Baltica cu ajutorul unor mijloace infractionale, conform NewsIn.

Vladimir Barsukov, cetatean rus, "este suspectat de anchetatori de o serie de delicte, printre care si crime si o tentativa de crima la comanda, pentru a prelua controlul asupra terminalului petrolier Sankt Petersburg", potrivit unui comunicat al Parchetului.

Rusul este o personalitate cunoscuta, despre care se spune adesea ca este liderul gruparii mafiote Tambov, dupa numele regiunii in care actioneaza, in nord-vestul Rusiei. Acesta grupare infractionala a fost foarte puternica la Sankt Petersburg in anii '90.

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este cel mai important din Marea Baltica pentru Rusia, cu un flux de 12 milioane de tone de petrol pe an, potrivit site-ului de internet al societatii.

Anchetatorii au desfasurat si perchezitii la locuintele si birourile lui Vladimir Barsukov, precizand ca 32 de membri ai gruparii au fost deja arestati.