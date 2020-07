Un sofer de autobuz din Franta, in moarte cerebrala pentru ca nu a lasat un grup de persoane sa urce fara masti

Atacul s-a produs, duminica seara, intr-o statie de autobuz din orasul Bayonne (sud-vestul Frantei).Conducatorul auto a refuzat sa permita unui grup sa urce in autobuz fara bilete si masti si a suferit rani grave la cap dupa ce a fost lovit cu pumnii.A fost transportat la spital, dar luni dimineata medicii l-au declarat in moarte cerebrala.Cinci persoane au fost arestate in acest caz.Transportul in comun cu autobuzul in regiune a fost perturbat luni, dupa ce soferii au refuzat sa mai iasa pe trasee, acuzand pericolul in care se afla.Potrivit SudOuest.fr , in ultimele zile au avut loc trei atacuri asupra soferilor.