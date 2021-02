Ce transporta un sofer de TIR roman fara sa stie. Socul avut de acesta cand a fost oprit in Germania

Copiii statusera zile intregi inchisi fara mancare si apa, potrivit mdr.de.Conducatorul auto si-a parcat autotrenul in centrul de transport marfa din Erfurt, dupa care s-a indreptat spre centrul logistic Ikea , scrie Libertatea.Doua ore mai tarziu, cand s-a intors a observat ca prelata mijlocului de transport era taiata, iar prin ea ieseau mainile unor copii care cereau ajutor.Reprezentantii politiei federale a afirmat ca soferul s-a uitat la zona de incarcare si a descoperit copiii acolo. In camion se aflau sase copii cu varste intre 10 si 16 ani. Potrivit Politiei Federale, copiii au stat ascunsi in camion timp de aproximativ una pana la trei zile.Initial, soferul roman a fost banuit ca face parte dintr-o retea de trafic de persoane, dar politia l-a eliberat dupa ce l-a interogat. Camionul era incarcat cu mobila.