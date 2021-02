Chile a vaccinat 556.000 de oameni in trei zile. Guvernul a alocat campaniei stadioanele, pietele sau centrele sportive

Guvernul si municipalitatile au pus de miercuri, 3 februarie, la dispozitie stadioanele, pietele, centrele sportive si propriile centre medicale pentru a se atinge obiectivul de vaccinare a cinci milioane de oameni pana la sfarsitul lunii martie si a 15 milioane pana in iulie.Chile a inceput vaccinarea personalului medical in decembrie, dupa ce a primit prima transa de 154.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech.Campania de vaccinare a populatiei este gratuita. In prima faza, sunt vaccinate persoanele de peste 85 de ani.Vineri au fost vaccinati 112.619 oameni, a precizat ministrul Sanatatii, Enrique Paris. "Ei au facut un efort ca sa iasa din case, cu bucurie si cu o convingere imensa ca vaccinul reprezinta o speranta pentru viitorul lor", a explicat Paris.CITESTE SI: Ungaria incepe sa primeasca vaccinul rusesc Sputnik V. Este prima tara din Uniunea Europeana care il foloseste Chile a inceput in aceasta saptamana imunizarea populatiei cu vaccinul CoronaVac, produs de laboratorul chinez Sinovac, vaccind din care va primi 10 milioane de doze.Tara a incheiat contracte cu Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson si AstraZeneca pentru aproximativ 36 de milioane de doze.Autoritatile chiliene nu exclud posibilitatea de a recurge si la vaccinul Sputnik V facut de Rusia . Momentan, Chile nu a incheiat niciun acord cu Moderna.In medie, Chile inregistreaza 4.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus pe zi. De la startul pandemiei, chilienii au raportat peste 740.000 de contaminari si 18.808 decese.