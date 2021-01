Un tablou pretios realizat de un discipol al lui Leonardo da Vinci, recuperat din apartamentul unui napolitan

Cumparat la talcioc

Pcitat la inceputul secolului al XVI-lea

Tabloul furat - reprezentandu-l pe Hristos ''mantuitor al lumii'' - era expus in muzeul bazilicii San Domenico Maggiore, care face parte dintr-un celebru complex monastic din centrul istoric al orasului Napoli.Potrivit procurorului din Napoli Giovanni Melillo, nu a fost inregistrata nicio plangere. ''Am contactat preotul, care nu era la curent cu disparitia, intrucat incaperea unde era conservat nu mai fusese deschisa de trei luni''. Muzeele italiene au fost deschise pentru foarte putin timp in ultimele circa 10 luni din cauza pandemiei de coronavirus.Potrivit imaginilor difuzate de politie, tabloul era asezat in centrul unui mare alcov cu porti gigantice din lemn, prevazut cu o cheie veche pastrata intr-un seif.Ancheta este in curs, dar ''este plauzibil sa fie un furt comandat de o organizatie care se ocupa de comertul international de arta'', a adaugat procurorul in fata presei din Napoli, luni seara.Tabloul a fost recuperat sambata dupa ce a fost gasit intr-un dulap al unui comerciant de 36 de ani care spune ca l-a cumparat de la ''talcioc''. Din dormitorul acestuia a fost confiscata si o arma de foc.Alfredo Fabbrocini, care a coordonat operatiunea politiei, a mentionat o ancheta ''complexa'' si si-a exprimat ''marea satisfactie ca un bun de o asa mare importanta a fost restituit orasului Napoli''.Biserica San Domenico Maggiore, care a mai cazut prada jefuitorilor si in trecut, adaposteste o colectie de opere importante. Unele dintre acestea au fost puse deja la adapost in muzeele din Napoli, cum ar fi tablouri de Caravaggio, Rafael si Tiziano.Un ''Salvator Mundi'', adjudecat pentru 450 de milioane de dolariIn 2017, un tablou ''Salvator Mundi'', atribuit lui Leonardo da Vinci, a fost cumparat pentru 450 de milioane de dolari de autoritatile din Emiratele Arabe Unite, a anuntat la vremea respectiva Muzeul Luvru din Abu Dhabi.Tabloul acesta, cu dimensiuni de 65 de centimetri pe 45 de centimetri, care il infatiseaza pe Hristos pe un fundal intunecat, binecuvantand lumea cu o mana si tinand un glob transparent in cealalta, a fost atribuit in 2010 lui Leonardo da Vinci, dupa cercetari aprofundate contestate inca de anumiti experti.In 2019 insa, in timp ce Franta si Italia marcau 500 de ani de la moartea maestrului italian, tabloul cel mai scump din lume, pe care autoritatile sperau sa-l imprumute, a fost de negasit.Tabloul din Napoli, o copie a acestuia, este un ulei pe lemn, atribuit unui alt artist din scoala marelui maestru in perioada cand s-a aflat din nou in Milano, spre sfarsitul vietii, la inceputul secolului al XVI-lea, precizeaza muzeul bazicilii pe site-ul sau de internet. A fost cel mai probabil cumparat la Milano de un consilier si ambasador al lui Carol Quintul.''Salvator Mundi'' atribuit lui Leonardo da Vinci, precum si cel din muzeul napolitan au fost expuse impreuna la Napoli in 2015 in timpul unei expozitii organizate cu ocazia unei vizite a papei Francisc in acest oras.Iconografia ''Salvator Mundi'' se inspira dintr-o reprezentare a lui Hristos in epoca bizantina, preluata apoi de pictorii flamanzi.