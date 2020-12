VIDEO Cum a salvat un tailandez un pui de elefant accidentat grav de un motociclist. Dupa 10 minute, animalul s-a ridicat in picioare

Puiul de elefant s-a ridicat in picioare dupa 10 minute

Mana Srivate a dezvaluit pentru agentia de presa Reuters ca a folosit de zeci de ori tehnicile de resuscitare cardio-pulmonara de-a lungul carierei sale profesionale, insa niciodata pe un elefant.Intr-o inregistrare video devenita virala pe internet, thailandezul poate fi vazut in timp ce incerca sa salveze puiul de elefant, prabusit pe o parte in mijlocul unui drum, folosindu-si ambele maini pentru a realiza compresii toracice.Animalul incerca sa traverseze un drum alaturi de un grup de alte pachiderme in provincia Chanthaburi din estul Thailandei in momentul in care a fost lovit de un motociclist.In aceeasi inregistrare video, Mana Srivate si colegii lui au putut fi vazuti in timp ce acordau tratament medical si conducatorului motocicletei, care a supravietuit acelui accident fara sa sufere rani grave.Mana Srivate, care lucreaza pentru serviciile de urgente de 26 de ani, a dezvaluit ca ajuns la locul producerii acelui accident duminica seara, in timp ce se afla in afara programului sau de lucru.Dupa ce puiul de elefant s-a ridicat in picioare, el a fost transportat mai intai intr-un alt loc pentru a primi tratament mai amanuntit, iar in cele din urma a fost readus la locul accidentului, in speranta ca se va reintalni cu mama lui. Puiul a scapat de asemenea fara sa sufere rani grave.Turma de elefanti a revenit in acel loc atunci cand sunetele emise de puiul de elefant au fost auzite de mama lui, a adaugat Mana Srivate.El a mai spus ca elefantul a fost singura victima pe care a reusit sa o readuca la viata prin tehnici de resuscitare cardio-pulmonara.