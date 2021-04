Ce arme au predat cehii politiei. Un tanc roz si un tun de artilerie au fost aduse de detinatorii ilegali, fara a fi sanctionati

Dnes zacina platit novela zakona o zbranich, ktera dava drzitelum nelegalnich zbrani moznost je beztrestně odevzdat na jakemkoli utvaru policie anebo jejich drzeni zlegalizovat. Blizsi info na https://t.co/eeHHl2WTod#policiepp#platiiprojelena pic.twitter.com/jm0L34cd2x - Policie CR (@PolicieCZ) January 30, 2021

Kdyz jsme tocili video ke zbraňove amnestii, ve kterem jsme pouzili nadsazku v podobě odevzdaneho tanku, tak jsme netusili, ze tim inspirujeme veřejnost. Dalsi z odevzdanych "perlicek" - samohybne dělo SD-100 a Tank T 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH - Policie CR (@PolicieCZ) April 7, 2021

In clipul de promovare al campaniei, politia ceha pare sa primeasca un tanc rusesc, mesajul autoritatilor fiind ca accepta orice arma, conform Digi 24 Printre armele predate recent de catre cetateni s-au numarat un tanc roz si un tun de artilerie."Cand am realizat clipul de promovare si am spus, cu exagerare, ca acceptam chiar si un tanc, nu ne-am asteptat sa-i convingem pe oameni chiar sa faca asta. Va prezentam cateva din articolele primite: un tun de artilerie SD-100 si un tanc T-34-85", a scris politia ceha pe pagina oficiala de Twitter Ambele obiecte au fost predate in regiunea Hradec Kralove, potrivit politiei.Tunul de artilerie SU-100 a fost produs intre anii 1953-1956 si in Cehoslovacia, sub licenta ruseasca. Peste 700 de unitati au fost asamblate in fostul stat, in timp ce in Uniunea Sovietica s-au produs peste 4.000. Tancul T-34-85 a fost si el produs in Cehoslovacia, intre 1952 si 1958.