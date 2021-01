Magistratii din Londra se pronunta asupra cererii de extradare a lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, in SUA

Sedinta la finalul careia judecatoarea Vanessa Baraitser va anunta decizia va incepe la ora 10.00 (locala si GMT). Indiferent de decizie este asteptat un apel, ceea ce inseamna ca acest caz ar putea ajunge in final la Curtea Suprema a Regatului Unit si la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).Washingtonul l-a acuzat pe Assange de incalcarea Legii spionajului prin faptul ca ar fi conspirat impreuna cu fosta analista militara americana, Chelsea Manning, pentru a publica o inregistrare video in care sunt vazuti civili omorati de tiruri ale unui elicopter de lupta american in Irak , in iulie 2007.Documentele secrete au fost difuzate pe Wikileaks , desi Assange a colaborat si cu jurnalisti de la institutii media proeminente.Sustinatorii lui Julian Assange si organizatii pentru apararea libertatii presei il considera pe acesta un jurnalist de investigatii care a adus in atentia opiniei publice crimele de razboi . Organizatia "Reporteri Fara Frontiere" a declarat ca se "opune ferm" extradarii lui Assange intrucat s-ar crea "un precedent periculos pentru toti jurnalistii care publica informatii clasificate care sunt de interes public".Acuzat mai intai de piraterie informatica, Julian Assange a fost inculpat in mai anul trecut pentru alte 17 capete de acuzare de justitia americana, pe baza legislatiei antispionaj. Sustinatorii lui afirma ca aceste inculpari constituie un pericol grav pentru libertatea presei. SUA il acuza in special pentru ca a pus in pericol unele dintre sursele lor prin faptul ca in 2010 a publicat, pe WikiLeaks, 250.000 de telegrame diplomatice si 500.000 de documente confidentiale despre activitatile armatei americane in Irak si Afganistan Audierile privind extradarea lui Julian Assange in SUA au inceput in februarie, dar au fost amanate apoi cu cateva luni din cauza masurilor de izolare adoptate la nivel national pentru a limita raspandirea COVID-19.In prezent, Assange este incarcerat la penitenciarul de maxima securitate Belmarsh, din sud-estul Londrei. El s-a refugiat in ambasada Ecuadorului la Londra in 2012, cand se temea ca va fi extradat spre SUA sau Suedia, unde era acuzat de viol. Julian Assange a respins mereu aceste acuzatii, iar urmarirea penala in acest caz a fost abandonata in urma cu trei ani.Citeste si: