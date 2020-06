Un urs brun din Italia a fost condamnat la moarte dupa ce a atacat doi turisti. Activistii cer suspendarea executiei

Ziare.

Fabio Misseroni, in varsta de 59 de ani, si fiul sau Christian Misseroni, in varsta de 28 de ani au declarant ca ca ursul a sarit in calea lor. Animalul l-a muscat de picior pe tanar, apoi l-a atacat si pe tatal acestuia, scrie CNN Pana la urma, cei doi au reusit sa scape cu viata, iar ursul a fugit in padure. Acum insa risca sa fie ucis de autoritati.Regulamentul Institutului National pentru Protectia Mediului si Cercetarii Mediului din Italia solicita ca ursii care ataca oamenii sa fie eutanasiati.Astfel, dupa atac, guvernatorul Trentino, Maurizio Fugatti, a semnat un ordin de sacrificare ce permite capturarea si uciderea ursului, pe care autoritatile incearca sa-l identifice prin ADN-ul din saliva si blana din probele prelevate de pe ranile turistilor.In ultimii ani au avut loc mai multe de atacuri ale ursilor in regiune, iar autoritatile locale au o baza de date cu ADN-ul animalelor vinovate.Insa militantii pentru drepturile animalelor, cer ca ursul care i-a atacat pe cei doi turisti, sa fie lasat in libertatea cel putin pana cand autoritatile italiene clarifica circumstantele producerii acestui incident.Sambata, aproape 15.000 de persoane au semnat o petitie World Wide Fund for Nature pentru salvarea ursului, solicitand interzicerea imediata a pedepsei cu moartea.Ministrul italian de mediu a scris, de asemenea, o scrisoare in care spunea ca este impotriva sacrificarii ursului care ar fi putut fi o femela care protejeaza puii.