Un vaccin experimental danez efectuat pe animale, eficient impotriva mutatiei virusului SARS-CoV-2 descoperita la nurci

Autoritatile daneze au inceput saptamana trecuta sacrificarea a 17 milioane de nurci, avertizand ca o tulpina recent depistata la aceste animale din crescatorii si la oameni ar putea face ineficiente viitoare vaccinuri anti-COVID.Primele studii despre tulpina mutanta, denumita Cluster 5, au aratat o senzitivitate redusa a virusului la anticorpi, ceea ce ar putea compromite eficacitatea unor viitoare vaccinuri, au afirmat autoritatile saptamana trecuta.Citeste si: Mutatia virusului SARS-CoV-2 descoperita la o ferma de nurci in Danemarca, detectata la peste 200 de persoane Insa anticorpi de la iepuri tratati cu un vaccin pe cale de a fi dezvoltat de Institutul national danez al serului (SSI) au invins cu succes tulpina Cluster 5, potrivit lui Anders Fomsgaard, cercetator principal la SSI."Nu am rezistat sa nu testam anticorpii de iepure pe care ii avem impotriva Cluster 5 si a functionat", a afirmat Fomsgaard la postul de radio DR joi.Vaccinul experimental danez, aflat in stadii timpurii de dezvoltare, urmeaza sa intre in prima faza de testare pe oameni, in care nu este sigur daca va avea acelasi efect."Daca aceasta se va aplica si la alte vaccinuri si daca se va aplica la anticorpi umani nu stim", a indicat Fomsgaard.Centrul European de Preventie si Control al Bolilor (ECDC) a atentionat joi, intr-o evaluare de risc, ca exista "in prezent o incertitudine ridicata" cu privire la amenintarea potentiala reprezentata de raspandirea virusului la nurci, mutatiile acestuia si transmiterea sa ulterioara din nou la oameni.Citeste si: OMS: Sase tari au raportat cazuri de COVID-19, care a suferit mutatii, in fermele de nurci