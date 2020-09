Un vehicul spatial experimental chinez a revenit cu succes pe Terra. Au aparut insa speculatii ca ar semana cu un model dezvoltat pentru U.S. Air Force

Comparat cu un model fabricat de NASA

Misiunea a fost realizata intr-o atmosfera discreta, presa de stat chineza nepublicand deocamdata fotografii si inregistrari video cu lansarea si aterizarea vehiculului spatial reutilizabil. Oficialii din aceasta tara nu au oferit detalii nici despre tehnologiile utilizate in cadrul acestei misiuni.Retelele de socializare chineze abunda insa in speculatii legate de noul vehicul, comparat de anumiti comentatori cu modelul X-37B dezvoltat pentru U.S. Air Force, un avion spatial autonom fabricat de Boeing care poate sa ramana pe orbita pentru perioade indelungate inainte de a reveni pe Terra intr-o maniera autonoma.In urma cu trei ani, China a anuntat ca va lansa un vehicul spatial in 2020 care va zbura ca un avion si care va fi reutilizabil, pentru a creste frecventa lansarilor si a scadea costurile misiunilor spatiale.Nu se stie deocamdata daca vehiculul experimental lansat de China este un aeroplan, asa cum era cazul navetelor spatiale americane. Daca este similar modelului X-37B, atunci prototipul chinez are o marime de cinci ori mai mica decat aceea a fostelor navete fabricate de NASA.Vehicul spatial chinez a fost lansat pe orbita vineri de o racheta Long March 2F, o gama de lansatoare care au transportat deja capsule Shenzhou in spatiu de-a lungul ultimilor ani atat in cadrul unor misiuni de tip cargo, cat si in cadrul unor misiuni cu echipaj uman.Un astronaut chinez a ajuns pentru prima data in spatiu folosind tehnologie exclusiv chineza in anul 2003 la bordul unui vehicul Shenzhou.Citeste si: