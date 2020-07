Un virus similar cu Covid-19, descoperit in urma cu 7 ani in Wuhan, a fost tinut la secret de China. Acuzatii puternice intr-o investigatie The Times

Publicatia amintita mai arata ca acest virus vechi de sapte ani a fost tinut la secret intr-un laborator din Wuhan. Este vorba despre acelasi oras de unde au aparut primele cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, care au dus la pandemia si criza sanitara mondiala de acum.In mina de cupru, plina de lilieci si sobolani care se hraneau cu dejectiile lor, au murit trei mineri, iar alti trei s-au vindecat in urma infectarii cu acel virus considerat stramosul noului coronavirus, mai scriu ziaristii britanici.Publicatia mentionata mai arata ca simptomele provocate de acel virus care ar fi fost tinut la secret de China au fost identice cu cele provocate de Covid-19: febra puternica si dificultati respiratorii.Conform dezvaluirii The Times, in ultimii sapte ani, desi stiau despre acel virus similar cu Covid-19, autoritatile chineze nu au impartasit cu comunitatea stiintifica internationala informatiile pe care le detineau. Tulpinele virusului au fost tinute in laboratorul din Wuhan, mai arata The Times, desi informatiile medicale ar fi putut aduce date relevante pentru gestionarea pandemiei de Covid-19, de acum.The Times scrie ca reprezentantii laboratorului din Wuhan au refuzat sa discute cu ziaristii acestei publicatii. Jurnalistii mai precizeaza ca au aflat despre existenta vechiului virus din teza de master a unui student chinez, care l-a avut indrumator pe un specialist care a lucrat in sectia de urgente a spitalului in care au fost tratati minerii infectati in urma cu sapte ani.Investigatia publicata de The Times vine cu putin timp inante ca expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii sa realizeze o deplasare oficiala in China, pentru a detecta sursa pandemiei provocate de noul coronavirus.