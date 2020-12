Un zidar a sapat un tunel pana la casa amantei lui, pentru a nu fi vazut cand merge sa o vada. Cum au fost prinsi de sotul femeii

Astfel, conform planului pus la punct de cei doi iubiti, ambii casatoriti, idila urma sa treaca neobservata.Inedita metoda a fost inspirata de tunelurile construite de reteaua de traficanti de droguri a lui El Chapo, pentru a scapa de politie in cazul unor eventuale perchezitii.Intr-o zi, insa, Jorge, sotul femeii, a sosit mai devreme acasa de la serviciu si i-a surprins pe cei doi in timpul unei partide de amor.Speriat, zidarul s-a ascuns sub pat, insa a disparut subit de acolo. Sotul femeii a inceput sa faca investigatii si, intr-un final, a descoperit tunelul. Cel inselat a mers prin tunel pana la capat si a ajuns la casa lui Alberto.