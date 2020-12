Ungaria a primit 6.000 de doze de vaccin rusesc. Sputnik V ar putea fi produs si la Budapesta

Potrivit lui Szijjarto, experti locali in domeniul sanatatii isi vor continua evaluarea pentru utilizarea vaccinului rusesc in Ungaria."Incarcatura (de vaccinuri) va fi transportata catre Centrul National de Sanatate Publica, unde experti ungari vor avea o noua oportunitate in a lua o decizie cu privire la cum sa fie utilizat vaccinul", a precizat Peter Szijjarto.Potrivit regulilor Uniunii Europene, vaccinul rusesc Sputnik V trebuie sa fie autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) inainte sa poata fi utilizat in vreo tara din blocul comunitar.Planurile Ungariei de a intreprinde testari si poate chiar de a produce vaccinul rusesc, un pas fara precedent pentru un stat membru al UE, a adaugat noi motive de tensiune cu Bruxellesul. Rusia si Ungaria au convenit luna trecuta sa li se ofere unor medici si experti ungari acces la procesul de fabricare si la testele de laborator pentru Sputnik V.Ungaria a inceput vaccinarea impotriva COVID-19 a angajatilor din sistemul sau sanitar cu vaccinul produs de Pfizer/BioNTech, cu o zi inainte de majoritatea altor tari din UE.Szijjarto a declarat ca executivul de la Budapesta va face tot posibilul pentru a aduce doze de vaccin cat mai repede in Ungaria, atat de la producatorii din Vest, cat si de la cei din Est.CITESTE SI: