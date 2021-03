Ungaria ia masuri radicale: a inchis comertul neesential si a trecut la invatamant exclusiv online

Invatamantul primar se va desfasura cel putin o luna numai online, la fel cum se desfasoara din noiembrie cel secundar si universitar.Cat despre comert, este permisa functionarea doar a magazinelor cu produse de baza, precum supermarketurile, farmaciile sau benzinariile, printre altele.Folosirea mastii este obligatorie in toata tara si este mentinuta interdictia de circulatie nocturna, intre orele 20.00 si 05.00.Ungaria, tara cu circa 9,7 milioane de locuitori, a inregistrat in ultimele sapte zile in medie 5.113 noi cazuri de COVID-19 si 133 de decese pe zi.Dintre cei 7.924 de pacienti COVID-19 spitalizati in prezent, 806 sunt conectati la ventilatoare in unitatile de ATI.Intre timp, cel putin 1.002.714 cetateni ungari au primit cel putin prima doza dintr-unul din cele cinci vaccinuri anti-COVID-19 autorizate in Ungaria (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, cel rusesc Sputnik V si cel chinezesc Sinopharm).Este prima tara membra a UE care a inceput sa foloseasca vaccinuri din Rusia si China , inca neautorizate in blocul comunitar, iar Slovacia vecina i-a urmat exemplul, primind deja un prim transport de vaccin Sputnik V, la fel intentionand sa procedeze si Republica Ceha.