Ungaria reclama Austria la UE

Autoritatile de la Budapesta au anuntat ca vor reclama Austria la Comisia Europeana, pentru ca o tabacarie situata la frontiera austro-ungara polueaza, de sase ani, apele raului Raba, transmite Reuters.

O spuma cenusie acopera sectiunea ungara a raului "de mai mult timp", cauzand un "efect nefast asupra vietii acvatice si turismului", a apreciat ministrul. Poluarea este vizibila uneori de la aproape 60 de kilometri distanta de rau.

"Rabdarea noastra este la capat", a declarat ministrul Mediului, Gabor Fodor, in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca a retras permisiunea acordata de Ungaria, in anul 2000, pentru functionarea unei tabacarii austriece la Jennersdorf, in Burgenland, estul Austriei, in apropierea frontierei ungare.

Revocarea licentei ungare a intrat in vigoare imediat, dar Budapesta "se va adresa Comisiei de la Bruxelles pentru a oferi mai multa greutate cererii ungare" catre partea austriaca, de a lua masuri pentru a inceta poluarea.

Budapesta oferise termen Austriei pana la 1 mai, pentru a pune capat poluarii, care incalca termenii unui acord dintre cele doua tari, ce interzice orice activitate care afecteaza calitatea apelor. Eurodeputatii ungari au depus la Parlamentul European o petitie impotriva Austriei, care este unul dintre cele mai ecologice state membre ale Uniunii Europene.

Oficialii austrieci din Burgenland au respins joi acuzatiile ministrului ungar si au declarat ca vecinii lor din provincia austriaca Stiria sunt responsabili pentru poluare. Alte doua tabacarii din Stiria deverseaza apa in Raba.