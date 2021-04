Noi masuri de relaxare in Ungaria, inainte de Paste. Pana acum, in aceasta tara, au fost administate aproape 4 milioane de doze de vaccin

Dat fiind ca joi seara numarul de vaccinari a ajuns la 3.911.000, pragul de 4 milioane va fi depasit cu siguranta in cursul zilei de vineri, dand cale libera ca noile reguli sa poata intra in vigoare de sambata, a spus Orban, citat de MTI.Potrivit lui Orban, valul epidemic cel mai grav de pana acum se afla in scadere si in tara sosesc mari cantitati de vaccinuri atat din surse occidentale, cat si estice, astfel incat vor exista suficiente doze pentru vaccinarea tuturor celor care doresc."Acum depinde oameni sa primeasca vaccinul", a subliniat seful guvernului la postul public de radio."Insa pandemia nu s-a incheiat inca si trebuie sa ne purtam responsabil", a avertizat el.Restaurantele vor putea servi in interior clienti cu certificate de imunitate si se vor redeschide hotelurile, teatrele, cinematografele, salile de sport, piscinele, muzeele, bibliotecile si gradinile zoologice, a precizat Orban, confirmand planurile anuntate anterior.Restrictiile de circulatie vor fi valabile doar de la miezul noptii, iar restaurantele si magazinele vor putea functiona pana la ora 23.00.Orban a precizat ca Ungaria va incepe vaccinarea adolescentilor de 16-18 ani dupa data de 10 mai, odata cu incheierea examenelor de sfarsit de an.