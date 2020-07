Ungaria respinge lista UE de 14 tari "sigure" in privinta covid-19, cu exceptia Serbiei

UE - ale carei frontiere externe au fost inchise in cadrul luptei impotriva pandemiei covid-19 - a autorizat incepand de miercuri calatorii de agrement si de afaceri din 14 tari.Este vorba despre Alegria, Australia Japonia , Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda , Rwanda, Serbia Coreea de Sud, Thailanda Tunisia si Uruguay."Pentru moment, noi nu putem accede la cererea UE (...), pentru ca ar fi impotriva intereselor sanitare ale poporului ungar", declara Viktor Orban intr-o inregistrare video difuzata pe Facebook Insa, in privinta calatorilor care tranziteaza Ungaria, "culoarul umanitar" creat in toiul epidemiei noului coronavirus urmeaza sa fie redeschis, anunta Orban.