Ungaria si Polonia nu se lasa si afirma ca isi mentin pozitia ca statul de drept trebuie separat de bugetul UE

El a respins propunerea de a exista o declaratie explicativa atasata la reglementari, care a determinat un inalt oficial guvernamental polonez sa declare joi ca Varsovia ar putea accepta pachetul propus de UE.Vicepremierul polonez, Jaroslaw Gowin, a spus ca Polonia ar putea fi dispusa sa renunte la vetoul fata de pachetul financiar de 1.800 de miliarde de euro al UE daca liderii UE accepta o declaratia explicativa in privinta legaturii dintre fondurile UE si statul de drept.Totusi, vineri, purtatorul de cuvant al guvernului de la Varsovia, Piotr Muller, a scris pe Twitter ca pozitia Poloniei de a se opune conditionarii fondurilor UE de respectarea statului de drept ramane neschimbata.Ungaria si Polonia blocheaza de saptamani viitorul buget pe sapte ani al UE si fondul de dezvoltare pentru perioada de dupa criza pandemica, impiedicand astfel ca fondurile sa ajunga la statele membre, unele avand mare nevoie de bani in contextul crizei economice."Pentru noi, aceasta solutie, de a atasa o declaratie ca un biletel lipit de o bucata de hartie pentru a-ti aminti de ceva, nu va functiona", a spus, vineri, Orban la postul public de radio. "Ungaria insista in continuare ca cele doua lucruri sa fie separate", a adaugat el.Budapesta si Varsovia, care au fost criticate in ultimii ani la Bruxelles pentru ceea ce se considera a fi o diminuare a standardelor democratice, au afirmat ca vor actiona si vor vota impreuna in privinta chestiunii statului de drept, iar Orban a precizat ca va respecta aceasta intelegere.El a mai spus ca nu e nicio graba sa se ajunga in acest an la un acord privind bugetul UE, adaugand ca daca UE nu va avea o intelegere pana in ianuarie, atunci va avea una mai tarziu."Lasati neschimbat statu-quoul si totul va merge simplu si rapid", a declarat Orban.