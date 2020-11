UE vs Polonia&Ungaria. Finalul oligarhiei reactionare si ultrareligioase din Europa

Daca Uniunea Europeana este o astfel de uniune a valorilor, e greu de inteles cum e posibila reaparitia decretului anti-avort al lui Nicolae Ceausescu intr-una din "inimile" sale, care bate la Cracovia. Este Europa mai represiva in privinta trupului feminin decat Iranul ayatollahilor? Si, daca UE constituie o uniune a valorilor, cum se explica asaltul de la Budapesta asupra gandirii libere din universitati si din media? Pentru asta s-a luptat Occidentul cu Hitler pana cand un intreg continent s-a transformat in praf si pulbere - ca sa ne spuna iarasi politicienii despre ce putem vorbi in universitati? Ce a invatat Europa din prigoana nazista impotriva minoritatilor - daca si astazi state izolate precum Romania inca blocheaza parteneriatul civil?In anul 1991, Huntington publica "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century", sugerand ca gustul natiunilor pentru democratie creste si descreste in valuri. Huntington observa ca, odata cu Revolutia Garoafelor din Portugalia (1974), la nivel mondial se manifesta o noua dinamica socio-economica favorabila democratizarii, care urmeaza valurilor democratice anterioare din 1828-1926, respectiv 1945-1962. Totusi, avertizeaza Huntington, aceste fluxuri democratice cunosc si refluxuri. Astfel, dupa etapa de expansiune democratica 1828-1926, a urmat refluxul violent reprezentat de nazism si de regimurile fascist-conservatoare.Pornind de la teoria lui Huntington, sa spunem lucrurilor pe nume: in ultimii ani, lumea a cunoscut un scurt reflux anti-democratic, cu epicentrul in perioada 2016-2020, dar cu semne care s-au manifestat inca din anii 2013-2014. Esecul Primaverii Arabe, pe fondul pericolului islamist, a facut ca in Egipt sa revina la putere, dupa un obicei care dureaza inca din 1952, un regim militar condus de un general ales, in realitate, pe viata. In 2014, Putin a anexat Crimeea , aratand ca un stat care nu respecta nicio regula in politica interna va proceda similar si in politica externa. A urmat triumful populistilor exotici din Italia, al straniului Brexit , dar si revigorarea unui conservatorism-izolationist american, care produce intotdeauna efecte stridente.Nu a fost - sa pastram proportiile realitatii - o amenintare de dimensiunile nazismului. Criza democratica din perioada 2014-2020 a constat, mai degraba, in amestecul confuz dintre o rezerva conservatoare la adresa progresismului, o istericala conspirationist-religioasa in raport cu liberalismul si un puseu autoritarist care, in linii mari, a fost tinut sub control de mecanismele rodate din Occident.Esecul categoric al lui Trump in SUA, dar si alte semnale care vin dinspre Europa (inclusiv Romania si Moldova), ne fac sa vedem cum apele populismului-autoritarist se retrag din spatiul occidental, lasand in urma relicve inca inadecvate precum Polonia sau Ungaria. In aceste tari, o oligarhie imbuibata cu resurse a invatat sa apeleze la mesajul conservator-nationalist-religios pentru a-si camufla ideologic abuzurile de putere. E, in fond, ceea ce a incercat sa faca Dragnea in Romania - sa piteasca Belina in spatele nationalismului si al Referendumului pentru Familie -, doar ca la un nivel mult mai consistent si mai profesionist (Dragnea a fost, sa fim seriosi, doar un acordeonist al conservatorismului).Si da-i, si lupta cu avorturile, cu feminismul, cu discriminarea pozitiva, cu Soros, cu ideologia de gen - in timp ce regimurile de la Budapesta si Varsovia cumparau toata presa si schimbau judecatorii incomozi. Polonia, cel putin, in incercarea de a-si asigura prietenia lui Trump, a reusit sa dezvolte in aceasta perioada un program remarcabil de modernizare militara, esential pentru a descuraja expansionismul Rusiei; Ungaria, insa, nici macar de acest "lip service" nu a avut nevoie, ea finlandizandu-se de bunavoie.Conflictul survenit in aceste zile intre EU si Ungaria&Polonia pe tema conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept este un efect direct al noului val democratic care se manifesta in spatiul occidental. Asistam, in fapt, la momentul in care Uniunea Europeana, condusa de o alianta liberal-progresista franco-germana, incepe sa ia masuri impotriva derapajului conservator-autoritarist din Polonia si Ungaria. Acesta a fost tolerat prea mult, lucru care a dus la o pierdere totala a busolei ideologice - ceea ce a facut posibila revenirea decretului anti-avort al lui Nicolae Ceausescu in Polonia. Contextul politic e unul favorabil si e limpede ca Macron si Merkel vor merge pana la capat in a dovedi Poloniei si Ungariei ca principiul "neinterventiei in treburile interne", de care se agata atat de mult si Ceausescu candva, este unul categoric limitat intr-o Europa a valorilor democratice si liberale.Si asa si trebuie sa fie.