Unul din noua britanici este strain

Numarul strainilor din Marea Britanie a crescut in ultimul an cu aproape 300.000 de persoane, potrivit datelor statistice publicate de autoritatile britanice.

Cifrele arata ca una din noua persoane care traiesc in Marea Britanie sunt nascuti in strainatate, informeaza cotidianul britanic The Telegraph.

Oficialii britanici sustin ca, in 2008, peste 6,5 milioane de persoane straine locuiau in Regatul Unit, ceea ce reprezinta o crestere cu aproape 300.000 de persoane fata de anul 2007.

Potrivit datelor agentiei Annual Population Survey, a existat o scadere si a numarului strainilor veniti la studiu in Marea Britanie, in ultimele 12 luni, cu peste 10%.

Pe langa aceasta, in ultimul an, s-a inregistrat o scadere si a numarului imigrantilor din tarile din Europa de Est, veniti sa isi gaseasca de munca in Marea Britanie.

Numarul imigrantilor ajunsi in Marea Britanie a scazut de la 35.000, in 2007, la 29.000 in 2008.

Expertii britanici sustin ca motivele acestor scaderi sunt recesiunea economica si scaderea valorii lirei sterline.

