Unul din sapte britanici testati pozitiv la COVID-19 prezinta simptome si la trei luni de la infectare

Ce este "COVID-ul lung"

Finantare pentru intelegerea fenomenului

Concret, cercetarea arata ca 13,7% dintre membrii unui esantion de peste 20.000 de persoane care s-au contaminat cu SARS-CoV-2 in perioada 26 aprilie-6 martie prezentau simptome covid-19 timp de cel putin 12 saptamani. Printre simptome se numarau oboseala si durerile musculare, mai afectate fiind femeile (14,7%) decat barbatii (12,7%).De asemenea, 18,2% dintre bolnavii covid-19 cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani prezentau simptome de cel putin 12 saptamani.Potrivit ONS, 1,1 milioane de persoane care au fost testate pozitiv COVID-19 sau care cred ca au avut virusul SARS-CoV-2 in Regatul Unit declara ca au fost afectate de "covid long" in primele patru saptamani care se incheiau la 6 martie, cu alte cuvinte spun ca au avut simptome covid-19 timp de cel putin patru saptamani.Dintre aceste persoane, 697 000 ar fi luat virusul pentru prima oara cu cel putin 12 saptamani in urma, iar 70 000 in urma cu un an.Intre bolnavi se afla mai ales persoane cu varste cuprinse intre 35 si 69 de ani, femei, ingrijitori medicali sau lucratori sociali, dar si persoane cu o comorbiditate sau care traiesc in zone defavorizate, subliniaza ONS.Ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock a declarat la Sky News ca Guvernul lui Boris Johnson intentioneaza sa finanteze cercetari in vederea unei "intelegeri a covid long".Hancock i-a indemnat din nou pe britanici la prudenta , in contextul in care Regatul Unit - care este cea mai afectata tara de covid-19 in Europa, cu 127.000 de morti - a inceput sa iasa din izolare.In acest sens, regatul se bazeaza pe una dintre cele mai avansate campaniide vaccinare din lume.Peste 31 de milioane de britanici au fost vaccinati cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, iar 4,5 milioane au fost vaccinate cu doua doze de la inceputul lui decembrie.