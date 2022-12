UPDATE: Atentat cu bomba la Tripoli: cel putin 18 morti

Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata si 40 au fost grav ranite, miercuri, in urma unui atentat cu bomba in orasul Tripoi din Liban, a anuntat un responsabil de securitate.

"O bomba a explodat in acesta dimineata pe strada Massarif din centrul orasului", a spus acesta fara a oferi detalii, citat de AFP.

Bomba a fost plasata fie intr-un autobuz, fie in apropierea acestuia, potrivit martorilor oculari.

Deflagratia a avut loc miercuri dimineata pe strada Massarif, din centrul orasului Tripoli. Explozia s-a produs in apropierea unui autobuz in care erau si militari libanezi.

Atentatul intervine la o zi dupa ce guvernul libanez de uniune nationala, condus de Fouad Siniora, a primit votul de incredere al Parlamentului si in ziua vizitei in Siria a presedintelui Michel Sleimane, prima din 2005 a unui sef de stat libanez in tara vecina, care a dominat ani de zile viata politica a Libanului.

Orasul Tripoli a fost recent scena unor ciocniri interconfesionale violente soldate cu zeci de morti, care au readus in actualitate spectrul razboiului civil care a devastat tara din 1975 pana in 1990.