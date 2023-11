UPDATE: Cinci morti la Kiev, in accidentul de avion

Toate cele cinci persoane aflate la bordul avionului charter, care venea din Republica Ceha si s-a prabusit duminica in apropiere de aeroportul Juliani din Kiev, au murit, a confirmat Ministerul pentru Situatii de Urgenta, transmite Reuters.

Informatiile anterioare faceau referire la existenta a pana la zece persoane la bord, dar ministerul a informat ca avionul transporta doar cinci persoane.

Avionul s-a prabusit pe un camp, la 300 de metri de o importanta artera rutiera. Aparatul de zbor a disparut de pe ecranul radarelor, cand se afla la trei kilometri de aeroport. Nimeni nu a fost ranit la sol.

Cele cinci victime sunt cetateni straini, a declarat pentru AFP Igor Krol, purtator de cuvant al Ministerului pentru Situatii de Urgenta.

O angajata a aeroportului, care cita martori sub acoperirea anonimatului, declarase anterior pentru AFP ca "avionul a explodat in zbor, in momentul in care se pregatea sa aterizeze".

Explozia a avut loc in jurul orei 15.45 GMT (17.45, ora Romaniei), a precizat angajata. "Era un charter mic, cu cel putin zece persoane la bord", a spus sursa.

