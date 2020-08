UPDATE Politia din Berlin a dispersat un miting impotriva masurilor impuse de pandemia de COVID-19 si i-a fortat pe organizatori sa coboare de pe scena

Politia a dat jos de pe scena mai multi organizatori, in strigatele si huiduielile participantilor la manifestatie, folosind de asemenea forta fizica cand o persoana a refuzat sa se conformeze.Politia a intrerupt evenimentul, la care au luat parte aproximativ 20.000 de persoane, pe motiv ca organizatorii nu au asigurat reglementarile de siguranta cerute. Majoritatea participantilor la eveniment nu purtau masti de protectie si nu respectau distantarea sociala.Cand participantii au fost opriti sa mearga mai departe, politia le-a declarat ca ei comit delicte, ceea ce a dus la alte tipete si huiduieli.Germania: Politia din Berlin a anuntat pe Twitter ca 'a depus plangere' contra organizatorului manifestatiei.Politia din Berlin, care folosind megafoane a cerut in mod repetat manifestantilor sa respecte distantarea, a anuntat pe Twitter ca "a depus plangere" contra organizatorului evenimentului din cauza "nerespectarii regulilor de igiena", relateaza sambata France Presse.Politia din Berlin, care folosind megafoane a cerut in mod repetat manifestantilor sa respecte distantarea, a anuntat pe Twitter ca "a depus plangere" contra organizatorului evenimentului din cauza "nerespectarii regulilor de igiena", relateaza sambata France Presse.Mai multi contramanifestanti, inclusiv un grup de asa-numiti "bunici impotriva extremei drepte", i-au insultat pe militanti numindu-i "nazisti".