Inregistrarea care a facut inconjurul internetului. Un ursulet panda se agata de piciorul unui ingrijitor din Coreea de Sud VIDEO

"M-am indragostit de acest panda"

In videoclipul cu durata de doua minute, care a devenit viral, un ingrijitor il aseaza pe micutul Fu Bao pe un cantar dupa care il pune jos in incinta pe care animalul o ocupa la gradina zoologica Everland , din apropiere de Seul.Puiul, in varsta de sase luni, al carui nume semnifica "comoara care aduce noroc" , nu pare sa doreasca sa se desparta de ingrijitorul sau.Fu Bao isi incolaceste labele in jurul piciorului ingrijitorului, agatandu-se cu disperare in timp ce acesta incearca sa se indeparteze.Nu renunta decat dupa ce ingrijitorul reuseste sa o desprinda, iar Fu Bao se retrage.Ingrijitorul gradinii zoologice pune apoi puiul de panda langa un snop de frunze de bambus dupa care se indeparteaza."M-am indragostit de acest panda. Este atat de dragut si de blanos", a comentat un internaut.Un altul afirma ca nu ar "putea face munca aceasta. M-ar concedia pentru ca nu as mai reusi sa fac si altceva in afara de a mangaia exemplarele de panda".Fu Bao a venit pe lume anul trecut. Parintii sai au fost daruiti Coreei de Sud in 2016 de presedintele chinez Xi Jinping.Citeste si: