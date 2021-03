Ursula von der Leyen: "Dupa pandemie nu exista posibilitatea de a ne intoarce la economia bazata pe combustibili fosili"

"Schimbarea climatica este marea criza de dupa coronavirus. Dupa pandemie nu exista posibilitatea de a ne intoarce la activitatea economica avand la baza combustibili fosili si in detrimentul climei si al mediului inconjurator", a declarat Von der Leyen, care a luat cuvantul la ceremonia de deschidere a Dialogului pentru Tranzitia Energetica de la Berlin, care se desfasoara online in acest an.Sefa executivului european a trecut in revista planurile Bruxellesului in domeniul climei si mediului inconjurator pentru acest an si a subliniat obiectivul ambitios al UE de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 55% pana in 2030 si de a obtine neutralitatea climatica pana in 2050."Obiectivele noastre sunt ambitioase, dar fezabile", a subliniat Ursula von der Leyen , care a vorbit despre "o modernizare sistemica" pana la atingerea sustenabilitatii.Printre initiativele Comisiei Europene se numara actualizarea intregii legislatii comunitare pentru a o alinia la obiectivul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, precum si pentru a extinde si consolida piata carbonului. "CO2 trebuie sa aiba un pret, pentru ca nu mediul inconjurator trebuie sa plateasca pretul", a apreciat sefa Comisiei Europene In plus, Von der Leyen s-a referit si la impunerea de taxe vamale pentru importurile de produse fabricate fara criterii sustenabile. Acest "mecanism de ajustare a CO2" este "solutia preferata" in cadrul Comisiei Europene pentru a evita concurenta neloiala in domeniul mediului inconjurator, a argumentat ea.Obiectivul este de a se evita ca produse din tari terte, "ieftine" pentru ca nu indeplinesc criteriile de mediu ale UE, sa intre pe piata comuna si sa distruga "munca grea" a blocului comunitar in acest domeniu.Sefa executivului UE a amintit ca o treime din valoarea pachetului comun de recuperare postcriza, in suma de 1,8 miliarde de euro, o reprezinta investitiile "verzi". "Vrem sa reconciliem modul de a produce si de a face comert cu sanatatea planetei noastre. Ceea ce este bun pentru planeta este bun pentru economie si pentru toti", a apreciat ea.