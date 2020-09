Ursula von der Leyen despre otravirea lui Navalnii: ''Un act las si demn de dispret''

"Este vorba despre un act las si demn de dispret, inca o data", a postat pe Twitter Ursula von der Leyen, referindu-se la utilizarea acestui agent de conceptie sovietica impotriva fostului spion Serghei Skripal in 2018, pe teritoriul Marii Britanii."Autorii (acestei otraviri) trebuie sa fie tradusi in justitie", a cerut ea.Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin.Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au relevat "dovezi fara echivoc" ca Navalnii a fost otravit cu Noviciok, mentioneaza purtatorul de cuvant Steffen Seibert intr-o declaratie transmisa prin e-mail."Guvernul federal (german) va informa partenerii sai din UE si NATO cu privire la rezultatele investigatiei" si "va discuta cu partenerii un raspuns corespunzator", se mai mentioneaza in declaratie."Este un fapt socant ca Aleksei Navalnii a devenit victima unui atac cu un agent chimic neurotoxic in Rusia . Guvernul federal condamna acest atac in cei mai puternici termeni", adauga Seibert in acelasi text, cerand totodata Rusiei clarificari urgente asupra acestei otraviri.