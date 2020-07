Věra Jourova ingrijorata de situatia presei din Ungaria, dupa ce redactorul-sef al principalului portal independent de stiri a fost concediat

Redactorul sef al Index, Szabolcs Dull, a fost concediat miercuri, dupa ce luna trecuta a transmis un mesaj public despre presiunile externe exercitate asupra publicatiei, informeaza POLITICO "Indexul se afla sub o presiune externa atat de mare incat ar putea cauza sfarsitul redactiei noastre asa cum o stim.", a spus Dull.Joi, mai multi jurnalisti ai Index si-au dat demisia in semn de protest pentru plecarea lui Dull de la Index.Concedierea redactorului-sef a venit la o zi dupa ce premierul maghiar Viktor Orban a declarat, in urma summitului de la Bruxelles, victoria in negocierile bugetului UE in timpul carora a insistat asupra anularii propunerii de conditionare a finantarii de criteriul statului de drept."Mi-am exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generala a mass-mediei din Ungaria si, in mod specific, la situatia Index", a declarat Jourova reporterilor."Pentru a avea alegeri libere si corecte, pluralitatea mass-mediei si libertatea de exprimare trebuie sa fie garantate, de aceea analizam situatia din Ungaria cu ingrijorare", a spus vicepresedintele CE, amintind si despre "riscul ridicat" la adresa independentei politice.De asemenea, Jourova a abordat problema contopirii a peste 400 publicatii maghiare pro-guvernamentale sub umbrela Fundatiei Presei si Mediei Centrale Europene (KESMA), mentionand ca "luam acest caz al Ungariei foarte in serios" si ca respectarea regulilor concurentei in cadrul gruparii va fi examinata de Comisia Europeana.