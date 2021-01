Marea Britanie a reusit sa vaccineze deja peste 5,5 milioane de oameni

Din total, 5,08 milioane de oameni au primit prima doza de vaccin, iar 440.300, si pe a doua. Anglia are o populatie de peste 55 de milioane de locuitori.Avand in vedere ca a fost intensificata campania de vaccinare in intregul Regat, spatiile pentru aceasta procedura sunt dintre cele mai diverse. Catedrale, moschei, muzee si reprezentante auto au fost transformate in centre de vaccinare.Black Country Living Museum, care este si platou de filmare pentru show-ul de televiziune "Peaky Blinders", va deveni luni primul centru de imunizare din orasul Dudley.La fel si Winter Gardens din Blackpool si o reprezentanta de motociclete din Crewe.Vineri, o moschee din Birmingham a devenit prima din Marea Britanie care s-a deschis ca centru de vaccinare. Este asteptat ca aici sa fie imunizati pana la 500 de oameni pe zi. Imamul Sheikh Nuru Mohammed a spus ca acest lucru "va transmite un mesaj puternic fratilor si surorilor noastre musulmane"."Facem asta pentru a spune un mare nu stirilor false si un mare da vaccinului", a adaugat Sheikh Nuru.Catedralele din Blackburn si Salisbury se numara intre lacasurile de cult care s-au deschis ca centre de vaccinare saptamana trecuta.CITESTE SI: