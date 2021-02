Comisia germana a vaccinarii Stiko va recomanda imunizarea persoanelor de peste 65 de ani cu AstraZeneca. Studiul care sta la baza deciziei

Intrebat intr-un interviu acordat postului ZDF, vineri seara, 26 februarie, daca Stiko ar putea autoriza vaccinul laboratorului suedezo-britanic pentru toti, in urma rezultatelor incurajatoare ale acestui studiu, Thomas Mertens a raspuns ca "este posibil si o vom face".Comisia "va publica foarte curand o noua recomandare actualizata", a anuntat el, adaugand ca aceasta asteapta in continuare pecizari de la autorii studiului, realizat de catre Universitatea din Edinburgh si facut public in urma cu o saptamana.Acest vaccin - mai putin eficient decat vaccinurile concurente pe baza de ARN mesager - este recomandat, in prezent, persoanelor in varsta de pana la 65 de ani in Germania, o decizie care a provocat neincrederea populatiei din aceasta tara.Vaccinul AstraZeneca este nepopular intr-o parte a Europei, in pofida faptului ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat utilizarea acestuia in cazul persoanelor in varsta de peste 18 ani - fara vreo limita de varsta - in Uniunea Europeana (UE).Medici si oficiali in domeniul sanatatii publice germani au lansat recent un apel ca acest vaccin - mai ieftin si mai usor de depozitat - sa fie administrat mai mult, in contextul in care zeci de mii de floacoane ramaneau nefolosite in tara."Toate astea au luat o intorsatura proasta", a recunoscut presedintele comisiei, care a justificat decizia de la sfarsitul lui ianuarie de a nu recomanda vaccinarea batranilor cu AstraZeneca din cauza lipsei unor date la acea vreme."Noi nu am criticat vaccinul" britanic, care "este foarte bun", a dat el asigurari.AstraZeneca a anuntat ca spera sa recupereze intarzierea in livrari catre UE in al doilea trimestru.Studiul - efectuat in cadrul campaniei de vaccinare in Scotia - arata ca, la patru saptamani de la administrarea primei doze, riscul spitalizarii scade cu 85% in cazul vaccinului Pfizer-BioNTech si cu 94% in cazul vaccinului AstraZeneca-Oxford fata de persoanele nevaccinate.In randul persoanelor in varsta de peste 80 de ani - unul dintre grupurile cu risc - rezultate preliminare combinate ale celor doua vaccinuri releva o reducere a spitalizarii cu 81%.