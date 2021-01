Vaccinul chinezesc este eficient impotriva noilor tulpini ale virusului, sustine producatorul sau

Vaccinul dezvoltat de laboratorul de stat Sinopharm prin intermediul filialei sale China National Biotec Group (CNBG) are o rata de eficacitate de 79%, a anuntat saptamana trecuta grupul farmaceutic chinez, cu putin timp inainte de a primi o aprobare conditionata pentru utilizarea acestui ser injectabil."Mutatia actuala a virusului care provoaca maladia COVID-19 nu a facut vaccinul ineficient", a declarat la televiziunea nationala presedintele CNBG, Yang Xiaoming.Autoritatile de la Beijing au anuntat joi ca au descoperit noua varianta a virusului, de origine britanica, la o studenta care s-a intors din Marea Britanie. China a decretat inca din 24 decembrie suspendarea curselor aeriene spre si dinspre aceasta tara.Marti, autoritatile chineze depun eforturi intense pentru a accelera vaccinarea populatiei odata cu apropierea Anului Nou chinezesc, celebrat in acest an pe 12 februarie, o perioada marcata de o uriasa migratie.Celebrarile de Anul Nou genereaza de obicei cea mai ampla migratie umana anuala din lume, cand sute de milioane de chinezi parasesc marile orase pentru se alatura familiilor lor.La Shanghai, angajatii din sectorul medical primesc vaccinul anti-COVID-19 in aceasta saptamana. Dar, spre deosebire de campaniile de vaccinare din Europa, persoanele varstnice din China nu sunt incluse in grupele ce au prioritare la vaccinare, inocularea fiind rezervata persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 59 de ani.Potrivit cotidianului de limba engleza Global Times, putini seniori au fost inclusi in testele clinice ale vaccinului, ceea ce explica "o utilizare prudenta a vaccinarii pentru cei varstnici".Fara sa mai astepte aprobarea autoritatilor medicale, China, unde maladia COVID-19 a aparut in urma cu un an, a inceput deja sa vaccineze milioane de persoane inca din vara anului 2020, in special angajati din domeniul medical, studenti care invata in strainatate si diplomati.Peste 4,5 milioane de doze au fost deja administrate in ultimele luni, au dezvaluit autoritatile chineze saptamana trecuta.Desi China afirma ca a eradicat epidemia in mare parte inca din primavara anului 2020, autoritatile centrale au semnalat marti, la fel ca luni, alte 33 de cazuri noi de infectare in ultimele 24 de ore, aceasta fiind cea mai mare cifra zilnica anuntata dupa o pauza de aproape doua luni.