Fostul presedinte ceh, Vaclav Havel, a fost externat din spitalul in care intrase la jumatatea lunii ianuarie, in urma unei alerte cardiace si a unor probleme pulmonare, a anuntat duminica un purtator de cuvant al spitalului, Martina Stanclova, citat AFP.

"Havel a plecat din spital sambata si va ramane in convalescenta acasa, timp de cel putin o saptamana", a spus ea. Artizanul revolutiei de catifea, care a pus capat regimului comunist in 1989, Havel, in varsta de 71 de ani, a fost spitalizat la 19 ianuarie la Praga.

In ultimii ani s-a confruntat cu numeroase probleme de sanatate, mai ales din cauza celor cinci ani petrecuti in inchisorile comuniste. Havel a suferit in 1996 o operatie pentru ca avea cancer la plamantul drept. In afara de o bronsita cronica, el a acuzat de mai multe ori de probleme cardiace.

Ales presedinte in 1989, apoi in 1993, Havel s-a retras in 2003, la expirarea mandatului, penmtru a se consacra apararii drepturilor omului.

