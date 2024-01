Vaduva lui Tito a primit 2 miliarde de dolari mostenire

Vaduva fostului presedinte iugoslav Josip Broz Tito, Jovanka, a intrat in posesia unei mosteniri de doua miliarde de euo, pe care sotul ei i-a depus intr-un cont bancar in Elvetia.

Potrivit cotidianului bosniac "Dnevni avaz", Jovanka, acum in varsta de 84 de ani, ar fi primit dreptul la mostenire dupa o discutie de saptamana trecuta cu ministrul sarb de Interne, Ivica Dacic, informeaza News.orf.

Se presupune ca Tito a strans banii in perioada dintre cele doua razboaie mondiale, cand cand pe atunci viitorul presedinte iugoslav ar fi detinut 30% din Hotelul "Imperial" din Viena.

Jovanka Broz a fost transferata in mijlocul noptii, in mai 1980, la cateva zile dupa moartea sotului sau, de la resedinta prezidentiala intr-o vila din apropiere, unde ani de zile a trait practic in arest la domiciliu, din motive niciodata comunicate.

A.T.