Val de caldura fara precedent in Laponia: 30 de grade Celsius

Romania nu este singura zona din Europa care s-a bucurat de temperaturi neobisnuit de mari pentru a doua jumatate a primaverii. Chiar daca mai este foarte putin pana la inceputul calendaristic al verii, in Laponia se inregistreaza deja 30 de grade Celsius.

Taramul cunoscut in toata lumea drept locul de unde vine Mos Craciun se confrunta cu temperaturi extrem de ridicate chiar si pentru mijlocul verii.

Potrivit Calgary Herald, locuitorii din nordul Finlandei inotau si vasleau in rauri si lacuri, bucurandu-se de soare. Un neobisnuit val de caldura a adus temperaturi record pentru luna mai, in Laponia, care a devenit astfel una dintre cele mai calduroase regiuni de pe continent.

Institutul Meteorologic Finlandez a transmis ca in localitatea Utsjoki, din nordul extrem al Finlandei, aflat in apropierea paralelei de 70 de grade latitudine nordica, s-a inregistrat o temperatura record de 30,5 grade Celsius. Aceasta este cea mai mare temperatura care a fost masurata in acest loc, in luna mai, de la inceputul masuratorilor oficiale din regiunea arctica, in urma cu aproximativ 50 de ani.

Un turist din Hong Kong s-a declarat dezamagit deoarece isi dorea "cu adevarat sa experimenteze frigul si zapada din Laponia".

Intr-un alt oras, Ylitornio, situat in vestul tarii, langa granita cu Suedia, termometrele au indicat chiar si 29 de grade, joi.

Vremea calda va continua in Laponia si in weekend, zona acoperind aproape o treime din Finlanda, la peste 800 de kilometri nord de capitala Helsinki.

Si in sudul regiunii, temperaturile au fost la fel de ridicate, iar temperaturile vor trece de 30 de grade in multe zone din nordul, vestul si nord-estul Laponiei. Spre comparatie, in Helsinki, aflat in sudul extrem al tarii, se inregistreaza maxime de 22 de grade.

